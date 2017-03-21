Кремль о запрете на импорт российского зерна в Турцию

Рынок зерна не ограничивается одной Турцией, он достаточно обширный и устоявшийся, поэтому закрытие одних сегментов означает переход в другие, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Безусловно, вы знаете, что Минсельхоз достаточно энергично работает для защиты интересов российских сельхозпроизводителей. Вы знаете, что рынок зерна не ограничен одной Турцией, он достаточно обширный, достаточно устоявшийся и самостоятельный мировой рынок. Закрытие одних сегментов в этом рынке означает, что какое-то количество будет перетекать в другие сегменты, это обычный экономический процесс", — сказал Песков.

На прошлой неделе Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) попросила главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию. По данным НАЭСП, власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла.

Ассоциация указывала, что Турция фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России. Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт российской сельхозпродукции, однако представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил, что Минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.