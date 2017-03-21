 

Кремль о запрете на импорт российского зерна в Турцию

 

Рынок зерна не ограничивается одной Турцией, он достаточно обширный и устоявшийся, поэтому закрытие одних сегментов означает переход в другие, сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Безусловно, вы знаете, что Минсельхоз достаточно энергично работает для защиты интересов российских сельхозпроизводителей. Вы знаете, что рынок зерна не ограничен одной Турцией, он достаточно обширный, достаточно устоявшийся и самостоятельный мировой рынок. Закрытие одних сегментов в этом рынке означает, что какое-то количество будет перетекать в другие сегменты, это обычный экономический процесс", — сказал Песков.

На прошлой неделе Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) попросила главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию. По данным НАЭСП, власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла.

Ассоциация указывала, что Турция фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России. Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт российской сельхозпродукции, однако представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил, что Минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.

2817 просмотров


Старости
За покупку с вашей карточки снимут 18% НДС?
За покупку с вашей карточки снимут 18% НДС? комментирует Минналогов
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
22 Март 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Россия против распространения юрисдикции США на другие страны Заявление Кремля
Подарки посла Азербайджана вызвали шумиху в Аргентине
Немцы вновь оскорбляют Тофика Бахрамова «Он крикнул «Гол» сквозь зловещие усы…»
Тиллерсон едет в Москву
Саргсян едет в ОАЭ
Тельман Исмаилов выплатит российскому банку $331 миллион решение суда
В Беларуси задержали вооруженных боевиков заявление президента
Кремль о запрете на импорт российского зерна в Турцию
Землетрясение в Греции
Чавушоглу обсудит в США вопрос выдачи Гюлена
Контрабандисты морем пытались попасть в Азербайджан Спецоперация ФСБ
Сейран Оганян: «В карабахском конфликте не должно быть ни победителей, ни побежденных»
В Баку и завтра будет пасмурно
Иран угрожает вернуться к своей ядерной программе
Израильский беспилотник в Сирии не был сбит обновлено 12:18
Посольство России: «Лапшин ни на что не жалуется»
В Ереване тайно вскрыли тело «доставщика хлеба»
Азербайджан вошел в ТОП-20 самых недорогих стран мира не наш рейтинг
Иванка Трамп получит кабинет в Белом доме
Родственники жертв теракта 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии
Newsweek: Россия «отмыла» через Молдову и Латвию $21 миллиард
Исмаилова ограбили на 30 тысяч
Армянские войска обстреляли позиции азербайджанских войск из пулеметов
В Россию не пустили мясо из Азербайджана