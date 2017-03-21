 

В Беларуси задержали вооруженных боевиков заявление президента

 

В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании "Кроноспан", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос одного из работников о причинах активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных оппозиционных структур, глава государства сказал: "Как показала действительность, они не спали, они потихоньку готовились на случай, выбирали момент".

"Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше, не буду утверждать, но где-то там, - сказал Александр Лукашенко. - Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием".

Президент отметил, что впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте. Он также рассказал о том, как правоохранителям удалось узнать о существовании подобных планов.

"Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые, будучи за границей - в Евросоюзе, - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", - сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, теперь предстоит детально разобраться, откуда поступали деньги, кто занимался подготовкой, из каких стран приехали соответствующие люди. Президент подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм.

"Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет - в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим", - резюмировал белорусский лидер.

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