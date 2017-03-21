Тиллерсон едет в Москву

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон в апреле совершит визит в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепа.

По его словам, сначала госсекретарь направится в Италию на встречу глав МИД стран «семерки», а затем прибудет в Москву.

Ранее Reuters сообщило, что Тиллерсон планирует 12 апреля приехать в Москву, но тогда в Вашингтоне не подтвердили эту информацию. Агентство также писало, что госсекретарь пропустит встречу глав МИД 28 стран НАТО 5-6 апреля в Брюсселе, так как в это время в США прибудет председатель КНР Си Цзиньпин.

Кроме того, в среду Тиллерсон проведет встречу с министрами иностранных дел почти всех стран-членов НАТО. Также он уже встретился с представителями Украины.