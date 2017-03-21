В преддверии отборочного матча чемпионата мира-2018 между сборными Азербайджана и Германии, который состоится в Баку 26 марта, немцы вновь вспомнили о знаменитом азербайджанском арбитре Тофике Бахрамове.

Именно он, по их мнению, лишил сборную ФРГ золота чемпионата мира 1966 года, засчитав тот самый гол англичанина Джеффри Херста, забитый в дополнительное время финального матча. И хотя при помощи современных технологий телеканал Sky Sports уже доказал, что лайнсмен Бахрамов принял верное решение, в Германии продолжают обижаться и оскорблять нашего соотечественника.

Коробит немцев и то, что в Азербайджане именем Бахрамова назвали стадион и воздвигли ему памятник. Издание Die Welt опубликовало статью под названием «Памятники рушатся, но только не в Азербайджане», в которой используются оскорбительные высказывания в адрес прославленного рефери.

«Повсюду вдруг закачались памятники, - пишет Die Welt. – Зашатались кресла даже под Арсеном Венгером и Хосепом Гвардиолой. И только около футбольного стадиона в Баку крепко стоит памятник Тофику Бахрамову, словно королю Каспийского моря. Сейчас его, наверное, снова полируют до блеска, ведь в это воскресенье великий день – немцы идут.

Своей известностью он обязан немцам, потому что испортил им один день в жизни – 30 июля 1966 года. Уве Зеелер (футболист той сборной Германии – haqqin.az) до сих пор в бешенстве.Он так и не стал чемпионом мира, и когда кто-то спрашивает его об этом, Зеелер ругается как сапожник.

Шла 101-я минута финала чемпионата мира-1966. Англичанин Хертс нанес удар, мяч ударился о перекладину, затем опустился вниз и вылетел в поле. Швейцарский главный арбитр Готфрид Динст обратился за помощью к боковому судье Тофику Бахрамову, который внезапно закричал сквозь свои зловещие усы: «Гол, гол, гол!»

На отлитом из бронзы памятнике ужасный лайнсмен выглядит как национальный герой. Его памятник почти столь же впечатляющий, как золотая нога Лионеля Месси стоимостью 5 миллионов долларов, созданная в Токио, и памятник Криштиану Роналду на Мадейре высотой 3,40 метра и весом 800 кг».

Немецкое издание предлагает добавить к памятнику Бахрамову достаточно «оригинальную» деталь – яйца как признак мужской смелости. «Иначе бы он не принял одно из самых скандальных решений в истории футбола», - пишет Die Welt.

Немцы продолжают развивать версию о том, что якобы в 1993 году Тофик Бахрамов перед смертью признался, что отомстил Германии за Сталинград. Хотя сын Бахрамова опроверг это, назвав выдумкой журналистов. Издание также вспоминает слова известного советского арбитра Николая Латышева, который в те годы был членом судейского комитета ФИФА. Латышев рассказал, что для назначения на финальный матч Бахрамов подарил малазийцу, входившему в комиссию по назначению судей, две банки черной икры.

«Вместо того чтобы сгореть в костре истории, Тофик Бахрамов сегодня стоит на высоком пьедестале. Если бы он крикнул, что гола не было, сегодня его никто не знал бы», - делает итоговый вывод Die Welt, предлагая прийти на воскресный матч с баннером No goal #Bachramow out.