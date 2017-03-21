 

Подарки посла Азербайджана вызвали шумиху в Аргентине

Автор: Отдел информации 

В Аргентине широко обсуждаются имена чиновников и список подарков, которые они получали в 2016 году. Данный список распространило Антикоррупционное бюро Аргентины, сообщает haqqin.az.

Любопытно, что в этом списке оказалась и глава антикоррупционного ведомства Лаура Алонсо, которую одаривали чаще, чем всех остальных. Есть в ее списке и азербайджанские подарки – коробка чая, кулинарная книга и журнал «IRS - Наследие», полученные 16 ноября прошлого года. Алонсо зарегистрировала эти подарки под видом «обычной дипломатии». Она указала, что подарил ей их посол Азербайджана в Аргентине Рашад Асланов.

Понятно, что эти сувениры, подаренные послом, – всего лишь знак вежливости, желание предоставить госпоже Алонсо хоть какую-то информацию об Азербайджане. Ни о какой коррупции здесь не может быть и речи. Однако в Аргентине активно обсуждают стоимость этих подарков.

Лаура Алонсо

Дело в том, что по аргентинским законам государственные должностные лица не имеют права получать подарки в любом виде на сумму, превышающую 4 тысячи песо (примерно 260 долларов). Более дорогие подарки должны передаваться в государственную собственность. Правда, вся загвоздка в том, что большинство чиновников не регистрируют полученные ими подарки, как это сделала Лаура Алонсо.

В списке других «ценных» подарков, которые ей дарили, две банки сладкого молока, коробка конфет, бутылка вина, скатерть, два билета на концерт и другие. Также в Буэнос-Айресе вызывают вопросы ее деловые поездки в Перу, США и Великобританию, которые были оплачены международными организациями.

Опубликованы также подарки, полученные президентом страны Маурисио Макри, министром иностранных дел Сусанной Малкоррой и другими лицами. К примеру, глава государства получил в подарок рубашку, а министр иностранных дел – шелковый шарф, сувенирную тарелку и книгу.

В списке также значатся министр образования Эстебан Буллрих, директор Национального управления электронными документами Кристиан Рамос и т.д. Всего семь чиновников зарегистрировали полученные ими подарки.

посол Рашад Асланов

Как известно, сейчас в Аргентине идет судебный процесс над бывшим президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Дело об участии в преступном сговоре было возбуждено в отношении нее в конце декабря 2016 года. По делу также проходят аргентинские чиновники, включая бывшего главу дорожного управления и экс-министра федерального планирования.

Киршнер было предъявлено и обвинение в недобросовестном исполнении своих обязанностей, отягченном нанесением ущерба государству. На активы бывших чиновников наложен арест. В общей сложности сумма арестованного имущества составила 637 миллионов долларов.

Конечно, хорошо, что в Аргентине ведут жесткую борьбу с коррупционерами самого высокого ранга, но порой дело доходит до смешного. Видимо, обжегшись на своем президенте, аргентинцы стали дуть на воду, и теперь коробка чая или пара банок молока кажутся им взяткой.

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