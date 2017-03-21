Россия не приветствует «сам по себе» процесс распространения юрисдикции США на граждан других государств, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он ответил на вопрос, как президент России Владимир Путин относится к закону, «который дает право подавать в суд на иностранные государства».

«Вы имеете в виду относительно подсудности судам США других государств? Вы знаете, что российская сторона относится к этому достаточно негативно. Сам по себе процесс распространения юрисдикции США на другие государства и на граждан других государств мы не приветствуем», — сказал он.

В октябре 2016 года гражданка США подала первый иск против Саудовской Аравии через два дня после того, как сенат США преодолел вето президента Барака Обамы на закон, разрешающий семьям погибших при теракте 11 сентября 2001 года подавать соответствующие иски.

После этого стало известно, что родственники жертв теракта подали коллективный иск к Саудовской Аравии.