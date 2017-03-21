Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что участницу «Евровидения» от Армении Арцвик Арутюнян СБУ проверит на предмет нарушения законодательства Украины. По его словам, если исполнительница была в Крыму, по ней примут «отдельное решение», сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ.

«Нельзя же Юлию Самойлову привлекать к ответственности за то, что она въезжала в Крым, а других нет. Это будет несправедливо. В случае, если участница от Армении выступала в Крыму, это будет рассмотрено по всем пунктам», — заявил он.

Геращенко подчеркнул, что все участники «Евровидения» пройдут проверку СБУ перед конкурсом. Украинцы установят, был ли кто-нибудь из исполнителей в Крыму.

Отметим, что Арцвик Арутюнян будет представлять на конкурсе Армению с песней Fly With Me. Семья армянской певицы переехала в Россию, когда Арцвик было пять лет. При этом она училась в Московском государственном педагогическом университете по специальности «психолог-логопед».