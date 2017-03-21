 

Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»

Автор: Отдел информации 

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что участницу «Евровидения» от Армении Арцвик Арутюнян СБУ проверит на предмет нарушения законодательства Украины. По его словам, если исполнительница была в Крыму, по ней примут «отдельное решение», сообщает haqqin.az со ссылкой на украинские СМИ.

«Нельзя же Юлию Самойлову привлекать к ответственности за то, что она въезжала в Крым, а других нет. Это будет несправедливо. В случае, если участница от Армении выступала в Крыму, это будет рассмотрено по всем пунктам»,  заявил он.

Геращенко подчеркнул, что все участники «Евровидения» пройдут проверку СБУ перед конкурсом. Украинцы установят, был ли кто-нибудь из исполнителей в Крыму.

Отметим, что Арцвик Арутюнян будет представлять на конкурсе Армению с песней Fly With Me. Семья армянской певицы переехала в Россию, когда Арцвик было пять лет. При этом она училась в Московском государственном педагогическом университете по специальности «психолог-логопед».

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Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
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