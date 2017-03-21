Лукашенко: «В Беларуси зашевелилась пятая колонна»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в республике «зашевелилась пятая колонна», и напомнил о событиях в Украине, передает РИА Новости.

«Такие люди есть, которым надо взорвать обстановку в стране. Я их называю пятой колонной. Никакая это не оппозиция… Они и сами зовут, и желающие появились устроить нам тут заварушку. Вы должны понимать, что в мире таких людей не сотни тысяч, но тысячи есть, специалистов, которые совершают провокации. Они, конечно же, управляются спецслужбами определенных государств», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он отметил, что «эти провокаторы обычно востребованы там, где горячие точки».

«Начинаются паника, давка, люди друг на друга обозляются и, как снежный ком, начинается это возмущение. Тогда человеку подсовывают оружие, начиная от ножа и заканчивая стрелковым. И обычный человек, который якобы пришел потребовать свое, становится боевиком. Это целая технология цветных революций», — сказал он.

В этой связи, как говорится в сообщении пресс-службы, «Лукашенко привел пример Украины».

Президент добавил, что кто-то предположил, что Беларусь созрела для «цветной революции». «Вышли в Могилеве 200 человек на площадь на работу проситься. Когда им предложили работу, они все разбежались. То есть им работа была не нужна. Организовали людей вместе с пятой колонной, и пошла эта волна по крупным городам», — заявил президент.

В апреле 2015 года Лукашенко подписал «декрет о тунеядстве», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). После этого в Белоруссии прошли акции недовольных декретом, названные «маршами нетунеядцев».

Правозащитники заявили, что в Минске, Гродно и Могилеве были задержаны более 50 человек.