Антитеррористическая операция в Турции: уничтожены десятки террористов ПКК

Крупномасштабная антитеррористическая операция, начатая 5 марта силами безопасности Турции в районах Лидже, Кулп и Хани юго-восточной провинции Диярбакыр, успешно завершена, передает Анадолу.

В операции участвовали более семи тысяч военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

В рамках операции уничтожены 27 террористов ПКК, один захвачен живым. Найдены девять транспортных средств, угнанных террористами с целью минирования. Изъяты пять винтовок, два пулемета, 15 автоматов Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, семь пистолетов, 23 ручных гранат, 13 дробовиков.

Разрушено 11 укрытий, 57 убежищ, 18 объектов, где предположительно скрывались террористы ПКК. Уничтожено 23 самодельных взрывных устройства.

Кроме того, предотвращена транспортировка 9,5 тонны гашиша.