 

Партия Эрдогана отказалась от выступлений в Германии

 

Турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) отказывается от выступлений в Германии в ходе кампании по подготовке референдума о внесении изменений в Конституцию Турции, сообщает во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на координационное бюро партии в Кельне.

Ранее недовольство Анкары вызвало решение ФРГ отменить два мероприятия с участием турецких министров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напрямую обвинил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в использовании "методов нацистов".

В ответ глава немецкого правительства назвала подобные заявления неприемлемыми.

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