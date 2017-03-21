 

Прокуратура обвиняет в коррупции министра из «черного списка» Азербайджана

 

Финансовая прокуратура Франции изучает информацию СМИ о трудоустройстве дочерей главы МВД страны Брюно Ле Ру его парламентскими помощниками, передает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

Накануне вечером стало известно, что две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции.

Глава МВД заявил, что обе девушки работали с ним «летом или во время школьных каникул, но никогда не на постоянной основе».

Тем не менее, сообщается, что дочери несколько раз поступали на службу к Ле Ру в период с 2009 по 2016 год. У одной из двух дочерей Ле Ру было 10 временных контрактов, у другой — 14. В общей сложности девушки заработали 55 тысяч евро.

Также сообщалось, что Ле Ру отменил все поездки, запланированные на вторник. В его плане на день числится только встреча с премьер-министром страны Бернаром Казневым. Время встречи не сообщается.

Отметим, что Брюно Ле Ру включен в «черный список» МИД Азербайджана за незаконное посещение оккупированного Карабаха.

Напомним, Ле Ру был одним из сторонников законопроекта о криминализации отрицания «геноцида армян».

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