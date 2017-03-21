Задержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции Путина

В Москве по подозрению в причастности к хищению более 5,5 млрд рублей при строительстве дома приемов президента России в Ново-Огарево задержаны два человека, передает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Глава федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) Андрей Каминов и гендиректор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер были доставлены сотрудниками спецслужб в Следственный комитет на допрос.

По данным правоохранительных органов, Каминов привлек фирму Кюнера к строительным работам в качестве субподрядчика.

Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.