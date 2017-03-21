 

Apple выпустила красный iPhone

 

Корпорация Apple выпустила iPhone 7 и 7 Plus в ярко-красном цвете корпуса. Кроме этого, был представлен новый планшет iPad, сообщается в пресс-релизе компании, пишет Lenta.

Новая версия iPhone 7 создана в рамках благотворительной кампании (RED), поэтому часть средств от продаж специальной версии устройств будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Телефоны в новом цвете будут доступны лишь в версиях на 128 и 256 гигабайт накопителя, а их продажа начнется в пятницу, 24 марта.

Кроме красного iPhone, в Apple обновили планшет iPad. Устройство получило новый 64-битный процессор A9, который установлен в iPhone SE, 6s и 6s Plus. Кроме этого, гаджет ничем не отличается от iPad Air 2. Продажи устройства также начнутся 24 марта.

Вместе с этим 24 марта в продажу поступит новая версия iPhone SE с накопителем на 128 гигабайт и новые аксессуары для устройств компании.

771 просмотров


Старости
За покупку с вашей карточки снимут 18% НДС?
За покупку с вашей карточки снимут 18% НДС? комментирует Минналогов
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
22 Март 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Итальянский рефери рассудит матч Азербайджан – Германия
Израильская контрразведка арестовала гражданина Турции за сотрудничество с ХАМАС
Шварценеггер посмеялся над низким рейтингом Трампа
Apple выпустила красный iPhone
Задержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции Путина
Прокуратура обвиняет в коррупции министра из «черного списка» Азербайджана
В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США видео
Партия Эрдогана отказалась от выступлений в Германии
Хосни Мубарак вышел на свободу
Антитеррористическая операция в Турции: уничтожены десятки террористов ПКК
Лукашенко: «В Беларуси зашевелилась пятая колонна»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Россия против распространения юрисдикции США на другие страны Заявление Кремля
Подарки посла Азербайджана вызвали шумиху в Аргентине
Немцы вновь оскорбляют Тофика Бахрамова «Он крикнул «Гол» сквозь зловещие усы…»
Тиллерсон едет в Москву
Саргсян едет в ОАЭ
Тельман Исмаилов выплатит российскому банку $331 миллион решение суда
В Беларуси задержали вооруженных боевиков заявление президента
Кремль о запрете на импорт российского зерна в Турцию
Землетрясение в Греции
Чавушоглу обсудит в США вопрос выдачи Гюлена
Контрабандисты морем пытались попасть в Азербайджан Спецоперация ФСБ
Сейран Оганян: «В карабахском конфликте не должно быть ни победителей, ни побежденных»
В Баку и завтра будет пасмурно