Apple выпустила красный iPhone

Корпорация Apple выпустила iPhone 7 и 7 Plus в ярко-красном цвете корпуса. Кроме этого, был представлен новый планшет iPad, сообщается в пресс-релизе компании, пишет Lenta.

Новая версия iPhone 7 создана в рамках благотворительной кампании (RED), поэтому часть средств от продаж специальной версии устройств будет направлена в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом. Телефоны в новом цвете будут доступны лишь в версиях на 128 и 256 гигабайт накопителя, а их продажа начнется в пятницу, 24 марта.

Кроме красного iPhone, в Apple обновили планшет iPad. Устройство получило новый 64-битный процессор A9, который установлен в iPhone SE, 6s и 6s Plus. Кроме этого, гаджет ничем не отличается от iPad Air 2. Продажи устройства также начнутся 24 марта.

Вместе с этим 24 марта в продажу поступит новая версия iPhone SE с накопителем на 128 гигабайт и новые аксессуары для устройств компании.