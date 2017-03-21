Шварценеггер посмеялся над низким рейтингом Трампа

Голливудский актер и политик Арнольд Шварценеггер посмеялся в твиттере над низким рейтингом президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что, согласно последним результатам социологических опросов, лишь 37% американцев поддерживают президента-миллиардера. Это самый низкий показатель после его инаугурации. 58% опрошенных заявляют, что относятся к политике Трампа отрицательно.

Шварценеггер опубликовал короткое видео, в котором обратился к Трампу и сообщил, что главу государства «засосало». Он также раскритиковал социальную политику президента, в том числе в отношении школьников. По словам экс-губернатора Калифорнии, такие действия – это не то, что Трамп называет слоганом «Сделать Америку снова великой».

Кроме того, артист подверг критике предложенный бюджетный план президента и поинтересовался, кто консультирует главу государства.

Наконец, Шварценеггер посоветовал Трампу посетить среднюю школу Hart Middle School, расположенную недалеко от Белого дома в Вашингтоне, передает The Hill.

«Я возьму вас туда, чтобы вы увидели фантастическую работу, которую они делают для этих детей», – добавил актер.

В этом ролике Шварценеггер одет в футболку с надписью «США».