Израильская контрразведка арестовала по подозрению в сотрудничестве с боевым крылом ХАМАС главу представительства Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) в секторе Газа Мухаммеда Муртаджа. Об этом говорится в поступившем во вторник в представительство ТАСС официальном сообщении Службы общей безопасности Израиля.

"Агенты и полиция Израиля произвели в феврале арест и допрос главы отделения TIKA в секторе Газа Мухаммеда Муртаджа, подозреваемого в сотрудничестве с боевым крылом ХАМАС", - говорится в документе.

В ходе расследования было установлено, что Муртадж "был завербован ХАМАС в конце 2008 года, а с 2009 года он осуществлял деятельность в рамках боевого крыла" организации, указали в израильской контрразведке.

"Его деятельность включала, в частности, участие в боевой и военной подготовке, изготовление оружия и взрывчатки, поддержку строительства террористических тоннелей и складирование гранат и стрелкового оружия", - сообщает ведомство.

Кроме этого, Муртадж "злоупотреблял ресурсами и фондами организации TIKA, которые предназначались для гуманитарных проектов в секторе Газа, но направлялись им военному крылу ХАМАС", сообщает разведка.

"Это расследование вскрыло разнообразные мошеннические методы, используемые ХАМАС в отношении гуманитарной помощи международного сообщества, - отмечает контрразведка Израиля. - Эти методы отвлекают средства и ресурсы, предназначенные для реабилитации сектора Газа и помощи обездоленному населению палестинского анклава".