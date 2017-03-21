В Ереване с территории рядом со Спортивно-концертным комплексом имени Демирчяна началось шествие в память об Артуре Саркисяне — «доставщике хлеба» вооруженной группе «Сасна црер», сообщает Новости Армении.

Участники акции направляются в сторону ритуального зала «Сан Лазар» (ул. Лукашина, 152), где в 18:00 должна начаться панихида по Саркисяну. В руках участников шествия цветы, венки, плакаты с фотографиями «доставщика хлеба».

После панихиды на площади Свободы в 19:00 состоится церемония зажжения свечей.

Похороны Артура Саркисяна состоятся 22 марта на Шаумянском кладбище.