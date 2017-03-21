Samsung представила «убийцу» Siri

Компания Samsung анонсировала новый голосовой помощник Bixby, который появится в новом флагмане Galaxy S8. Подробная информация об ассистенте размещена на сайте компании.

Производитель утверждает, что данный ассистент является самым умным на рынке и принципиально отличается от решений других компаний вроде Siri от Apple.

Samsung выделила три ключевых отличия Bixby от других систем. В первую очередь отмечается «полнота» (Completeness) ассистента, то есть возможность выполнять практически все функции, которые пользователь осуществляет через обычный интерфейс программы. Помимо этого, система распознает контекст и может предлагать различные варианты действия в зависимости от ситуации. Третьим пунктом идет возможность Bixby понимать не только определенные команды, но и вопросы, заданные в свободной форме.

«Начиная со смартфонов Bixby будет постепенно внедряться во все наши устройства. В будущем вы сможете управлять своим холодильником или кондиционером с помощью данного ассистента», — говорится в пресс-релизе компании.

Смартфон Samsung Galaxy S8 будет представлен 29 марта в Нью-Йорке. На его корпусе будет размещена специальная кнопка для запуска ассистента. По данным инсайдеров, телефон будет выпущен в версии с диагональю экрана 5,8 и 6,2 дюйма. Его стоимость составит минимум 799 евро.