 

Скончался заслуженный артист Азербайджана

 

Сегодня скончался заслуженный артист Азербайджана, актер Государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна Аскер Рагимов, сообщили Trend в пресс-службе театра.

Актер серьезно болел и три дня назад перенес операцию на печень.

Аскер Рагимов родился 27 ноября 1956 года. Окончил актерский факультет Азербайджанского института искусств имени Мирзага Алиева.

Заслуженный артист Азербайджана играл в таких спектаклях, как «Али и Нино» (Сафар хан Ширваншир), «Судьба Артиста» (Полоний), «Цветок кактуса» (сеньор Артуро Санчес), «Несемейный портрет в интерьере», «Федра», «Сон в летнюю ночь», «Слишком женатый таксист» и т.д.

Актер также снялся в нескольких фильмах и сериалах.

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