Трамп против договора о полном запрете ядерного оружия

Администрация президента США Дональда Трампа выступает категорически против договора о полном запрете ядерных вооружений. Об этом во вторник заявил старший директор по вопросам нераспространения и оружия массового поражения Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Кристофер Форд на международной конференции по вопросам ядерной политики в Фонде Карнеги, передает ТАСС.

"Мы продолжаем выступать против и будем убеждать остальных выступать против. Простому потому, что против него необходимо выступать. Мы думаем, что такой договор в конечном итоге не будет подразумевать уничтожение ни одной единицы ядерного оружия", - сказал он, комментируя по просьбе ведущего переговоры о выработке соответствующего соглашения, которые на следующей неделе должны пройти в Нью-Йорке.

"Такой запрет не будет способствовать поддержанию мира и безопасности во всем мире", - убежден он.

Ранее Россия также выступала против такой инициативы, а МИД РФ называл "крайне непродуктивной" идею незамедлительного запрета ядерного оружия.