Принципиально новую концепцию урегулирования межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве разрабатывают эксперты Международного центра Балтийско-Черноморских исследований и консенсусных практик. Об этом сообщила haqqin.az президент центра Ирина Верещук.

По ее словам, к разработке новой концепции привлечены бывшие главы государств и члены правительств России, Украины, Молдовы, Беларуси, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Болгарии и других стран.

«Сейчас процесс урегулирования попал в тупик. После прекращения боевых действий продолжились переговоры по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ. Однако до сих пор никаких результатов нет. То же самое по минским соглашениям по Украине, переговорам по приднестровскому конфликту, Абхазии, Южной Осетии. Это негативно отражается на настроениях людей, которые начинают уставать от бесконечных безрезультативных переговоров, перестают верить в возможности мирного урегулирования», - заявила Верещук.

По ее словам, дальше можно ожидать утраты доверия к легитимности переговоров.

«Недоверие распространяется на основные инструменты урегулирования конфликтов. На примере переговоров по Карабаху в рамках МГ ОБСЕ становится очевидным, что эта модель не работает, так как конфликт не перешел в стадию разрешения», - отмечает она.

Верещук считает, что между сторонами конфликта нет моста, который бы способствовал созданию хотя бы минимального доверия. А без него конфликтующие стороны останутся на непримиримых позициях.

«Именно поэтому мы начали искать новые формы диалога по достижению мира, ведь те примеры, которые срабатывали в Азии, Латинской Америке, Западной Европе и т.д., не работают в регионе СНГ.

В конфликтах на пространстве бывшего СССР есть как специфические особенности, так и общие черты. К примеру, у людей осталась общая советская ментальность. Поэтому следует выработать новые формы диалога с учетом этих особенностей».

По ее словам, работа экспертов над новыми принципами урегулирования конфликтов, предположительно, завершится к июню 2017 года.

«Затем проект будет представлен странам, вовлеченным в шесть конфликтов: Карабах, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Крым и Донбасс. Это не сценарий разрешения конфликтов, а общий фрейминг (структурирование – ред.). И здесь каждая страна может внести свои национальные, религиозные и культурные тонкости», - сказала она.