Как и ожидалось подавляющим большинством экспертов, Федеральная резервная система США повысила базовую ставку до 0,75-1%. Наступил момент, которого, по выражению телеканала CNBC, «ждали все на Уолл-стрит». Речь идет не столько о повышении учетной ставки на четверть процента, сколько о тенденции. Она заключается в том, что учетная ставка, как это видят эксперты, будет дальше расти, причем с ускорением.

«Пузырь» для мировой финансовой системы

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что нынешнее повышение является вторым по счету за последние четыре месяца: таких темпов не было с 2006 года, когда наблюдался бум на американском рынке недвижимости. К слову, именно тогда надулся тот самый «пузырь», который лопнул в конце 2007 года, обрушив всю мировую финансовую систему.

Дело в том, что изменение американской ставки – это отнюдь не локальное событие отдельной страны. Поскольку США – это первая экономика мира, на долю которой приходится почти четверть мирового ВВП, а доллар – глобальная резервная валюта, то малейшее движение американской ставки отражается на всех международных рынках. Вопрос лишь в том – как именно.

Случившийся подъем ставки ФРС сюрпризом как для игроков рынка, так и для аналитиков не стал: именно такого решения они и ждали от ведомства Джаннет Йеллен.

Напомним, что американский регулятор в декабре 2008 года установила процентные ставки на уровне 0,25%, а в марте 2010-го снизила их до 0–0,25%. Такая сверхмягкая политика была призвана помочь восстановлению американской экономики после рецессии. Повышение ставок началось в декабре 2015 года, когда регулятор решил, что все признаки «выздоровления» финансовой системы уже налицо.

В то же время, в США не все рады росту ставки. Левые активисты называют решение о повышении «огромной ошибкой», полагая, что данные американской статистики просто не дают оснований для повышения ставок прямо сейчас. Критики ФРС мотивируют свою позицию тем, что заработная плата в стране все еще растет слишком медленно, и миллионы людей, которые хотят работать полный рабочий день, не могут этого сделать. Одного же роста индекса потребительского доверия, по их мнению, недостаточно, чтобы повышать ставку.

В то же время инфляция в США, по последним данным, составила 1,9%, что близко к целевому показателю в 2%. Ситуация на рынке труда также хорошая. В феврале число новых рабочих мест увеличилось на 235 тыс., безработица снизилась до 4,7%. Так что ФРС тоже было на что опереться в своем решении.

Изначально политика ФРС была не столь агрессивной, но активные действия новоизбранного президента США Дональда Трампа по воплощению предвыборных обещаний существенно внесли свои коррективы в планы регулятора. Прежде всего, речь идет о программных обещаниях Трампа упростить систему налогообложения и снизить фискальное бремя на корпорации и граждан. А также о намерении ускоренными темпами восстанавливать запущенную инфраструктуру США – на эти цели планируется ассигновать триллион долларов. Если подобные планы будут осуществлены на практике, это станет хорошим подспорьем для американской экономики.

Некоторые аналитики полагают, что действия ФРС связаны со своеобразным противостоянием председателя ФРС Джанет Йеллен и президента США Дональда Трампа из-за разных взглядов на экономику. В частности, Трамп активно выступает за отмену закона Додда-Франка — реформы финансового регулирования, которую ФРС проводит с 2010 года.

Этот акт был принят в целях снижения рисков американской финансовой системы, однако Трамп считает его обременительным для бюджета и экономики в целом.

В этом противостоянии немаловажным является тот фактор, что в январе 2018 года заканчивается срок полномочий Йеллен на посту ФРС, и нового главу регулятора должен одобрить именно президент. Поэтому высока вероятность, что нынешняя глава Федрезерва не останется на второй срок.

В Азербайджане доллар подорожает

Для Азербайджана, как и для других развивающихся стран, новый курс американского регулятора на ускоренное повышение ставок будет означать удорожание доллара. Ведь когда Федрезерв повышает учетную ставку, идет цепная реакция по всей кредитно-банковской системе, усиливается приток средств в американские ценные бумаги, и в результате валюта США растет.

К этому может добавиться дополнительное укрепление доллара в результате удешевления нефти – а оно, по прогнозам многих аналитиков, будет продолжаться. Во-первых, инвентарные запасы нефти в США, по данным американского Минэнерго, достигли рекордного уровня. Во-вторых, нефтедобыча в Штатах выросла по сравнению с прошлым годом на 5% и составляет примерно 9,1 млн баррелей в день. Каждый месяц увеличивается число буровых установок, качающих сланцевую нефть. По прогнозам, в течение ближайшего года производство нефти в США достигнет 10 млн баррелей в день и вплотную приблизится к объемам добычи России и Саудовской Аравии.

Ну, и в-третьих, соглашение стран ОПЕК и других нефтедобывающих государств, включая Россию, о снижении объемов добычи нефти, едва ли будет продлено после истечения его срока в конце июня. На недавнем форуме энергокомпаний в американском Хьюстоне, министр нефти Саудовской Аравии и генсек ОПЕК высказались в мало обнадеживающем духе. Совершенно очевидно, что саудовцы, на которых легло основное бремя сокращения нефтедобычи для повышения цен на рынке, не довольны таким положением дел, полагая, что остальные подписанты выполняют свои обязательства ни шатко - ни валко.

Поэтому не исключено, что они будут бороться с сланцевой нефтянкой США, сбивающей цену, с помощью испытанного оружия – будут качать напропалую, снижая цены еще больше, чтобы американцам снова стало невыгодно наращивать объемы добычи.

Если осуществится этот сценарий, нефть будет дешеветь, а доллар – дорожать. Ну, а манат будет двигаться в том же направлении, что и нефть. Хорошо это или плохо? Кому как.

К примеру, правительство России, возможно, не сильно расстроится: в бюджет будет поступать больше рублей, в которые конвертируются долларовые доходы страны от экспорта нефти. А население, которому приходится покупать импортную продукцию и менять дешевые рубли на дорогие доллары, в массе своей, надо полагать, будет недовольно.

Рынок будет лихорадить

Впрочем, первая реакция рынков на действия Федрезерва оказалась позитивной: выросли американские фондовые индексы, и, что немаловажно чуть-чуть подросла в цене нефть, которая отскочила от опасной отметки в $50 за баррель и смогла преодолеть планку в $52,5.

Эксперты объясняют это двумя факторами. Первый и главный: биржевики уже заложили в свои котировки соответствующее повышение ставки ФРС и теперь просигналили, что «угадали» с оценками. Второй фактор связан с определенной нерешительностью американского регулятора. Рынок ожидал гораздо более жестких заявлений ФРС, а когда их не прозвучало, рисковые активы лишь укрепились.

Кстати, несмотря на увеличение ставки ФРС, курс рубля практически не изменился, хотя доллар должен был заметно укрепиться, как это произошло после того, как ФРС повысила ставку в декабре.

Дополнительным положительным моментом, повлиявшим на сохранение стабильности основных финансовых индикаторов — цен на нефть и валютный курс, оказались данные Международного энергетического агентства о снижении запасов сырья в США. Падение резервов оказалось чисто символическим — всего 237 тыс. баррелей, но даже такой объем позволил подтолкнуть котировки углеводородов вверх и укрепить российскую валюту, невзирая на утверждения аналитиков о нынешней переоцененности рубля.

Такое развитие ситуации предоставило рынку небольшую передышку. Фактор вмешательства ФРС в мировые экономические процессы на время ушел на второй план. Ближайшее заседание совета директоров Федрезерва, на котором будет поднята тема повышения процентной ставки, намечено на лето. Затем аналогичный вопрос предполагается рассмотреть в конце года. Поэтому в ближайшие месяцы стоимость нефти, равно как и курс рубля, будут формироваться не решениями в Вашингтоне, а традиционными, фундаментальными причинами.

Впрочем, это не означает, что сырьевой и валютный рынок не перестанет лихорадить. Ключевые факторы тут— переизбыток сырья на рынке, рост или снижение спроса, баланс в отношениях производителей нефти — могут время от времени наклонять чашу весов в противоположные стороны. Так что о среднесрочном влиянии повышенной ставки ФРС на мировые рынки рассуждать еще рано. Что же касается краткосрочного – то оно оказалось для Москвы и Баку не таким страшным и болезненным, как это мнилось многими экспертам накануне обнародования решения ФРС США.