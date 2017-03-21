Азербайджан в последние годы с завидной регулярностью попадает в разные туристические рейтинги. Вот и на этот раз американское издание Mercurynews включило Баку в топ-10 самых неожиданных мест для отдыха. При этом, что любопытно, в топ-10 попали сразу два города с Южного Кавказа. Помимо Баку, который занял пятое место, в рейтинг включили Тбилиси – 9-е место.

«Все знают, насколько потрясающий город Нью-Йорк, и насколько волшебен Париж, - пишет издание. – Но есть еще десять мест, на которые вы, возможно, не обращали внимания, планируя свой отпуск».

Далее Mercurynews приводит список, отмечая, что именно эти направления получили отзывы проекта Travelers Choice Awards.

На первом месте расположился мексиканский город Сан-Хосе-дель-Кабо. Вторую строчку занял Уистлер - город в канадской Британской Колумбии. Далее идет Жерикоакоара – рыбацкая деревня на северо-востоке Бразилии в штате Сеара недалеко от экватора, совсем недавно еще бывшая уединенным местом, но теперь попавшая во все туристические справочники. На четвертой позиции Кихеи (Гавайи, США), пятое место занимает Баку, шестое - Эль-Нидо (это место еще называют жемчужиной Филиппин). На седьмой строчке обосновался Эйлат (Израиль), на восьмой - Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Испания). Тбилиси (Грузия) оказался на девятой позиции. И, наконец, замыкает рейтинг Джодхпур (Индия).

Еревану в этом списке места не нашлось. Но что удивительно, в топ-10 из всех городов мира, как уже отмечалось выше, попали сразу два представителя Южного Кавказа – Баку и Тбилиси.