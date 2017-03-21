Президент Албании отвечает на вопросы haqqin.az

«Албания всегда рассматривала Азербайджан как надежного и стабильного партнера», - сказал haqqin.az президент Албании Буяр Нишани.

Глава этого балканского государства убежден, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

«Тирана считает, что начало поставок азербайджанских энергоносителей в Европу послужит развитию альтернативных маршрутов», - отметил он.

Буяр Нишани полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

«Верю, что международная общественность будет продолжать прикладывать усилия для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Несомненно, будет найдено справедливое решение конфликта», - сказал албанский президент.