 

Куда вывезли радиоактивные вещества из Армении по следам заявления Лукашенко

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

«Многие террористические группировки были бы заинтересованы в получении радиоактивных материалов для изготовления «грязной бомбы». Об этом haqqin.az заявил ведущий военный эксперт России, заместитель директора российского Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя информацию о том, что на борту самолета, следовавшего транзитом из Армении через Белоруссию в Болгарию, были обнаружены высокорадиоактивные вещества.

Александр Храмчихин

Между тем в Армении сразу же включили «дурачка», заявив о том, что в настоящее время прямых авиарейсов из Армении в Белоруссию не осуществляется. С таким заявлением, как передает Новости-Армения, выступил пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации республики (ГУГА) Сатеник Ованнисян. При этом, что любопытно, никто и не говорил о прямом авиарейсе. Речь шла о самолете, который летел из Армении в Болгарию и сел в Гомеле.

Скандал, который может разразиться, вновь заставляет вспомнить многократные высказывания армянских деятелей о том, что у Армении достаточно радиоактивных материалов для изготовления «грязной бомбы» с целью дальнейшего нанесения удара по Азербайджану.

Кроме того, за последние годы армянских контрабандистов, которые пытались продать радиоактивные материалы, не раз ловили в Грузии, Турции, других странах мира.

О том, что случившееся – далеко не рядовой инцидент, свидетельствует тот факт, что о задержании самолета с радиоактивным грузом заявил сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко

Чуть позднее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил обнаружение радиоактивных веществ на борту самолета, следовавшего транзитом через Белоруссию в Болгарию. Официальный представитель комитета Антон Бычковский так же отметил, что судно не было пассажирским, а радиационный фон груза был превышен в 250 раз.

Как заявил в беседе с haqqin.az Александр Храмчихин, из этих радиоактивных материалов вполне можно создать «грязную бомбу». «Но как и через кого эти материалы можно купить в Армении, я сказать затрудняюсь. Это не только военный вопрос. Однако повторю: многие были бы заинтересованы в приобретении компонентов для изготовления «грязной бомбы».

Между тем еще в конце прошлого года американское издание Eurasia Review отмечало, что после 25 лет оккупации территорий Азербайджана народ страны надеется на урегулирование конфликта и в то же время слышит из Еревана об угрозе ядерного оружия, в том числе о радиоактивных материалах, которые незаконно вывозятся из Армении с 1999 года в другие страны.

По словам Питера Тейса, эксперта по международной безопасности, уровень безопасности армянской АЭС очень низок, и это может иметь катастрофические последствия для окружающей среды и общей региональной безопасности на Кавказе.

В настоящее время угроза ядерного оружия является реальной опасностью для региона Южного Кавказа, Европы, Ближнего Востока и всего мира, говорилось в статье. Международные организации должны действовать быстро, чтобы остановить армянское правительство от расширения использования своих ядерных и радиоактивных материалов, предназначенных для использования в гражданских и военных целях.

Очередной пример с обнаружением самолета, загруженного радиоактивными материалами из Армении, подтверждает правоту экспертов, заявлявших об атомной угрозе, исходящей из этой страны.

951 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
22 Март 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Житель Сальяна покончил с собой, выпив уксус
Холодильник, мясо и лук министра Асадова наше послесловие
Россия и Азербайджан обсуждают и безопасность в Якутии
Футболист сборной Азербайджана предложил немцам сыграть вничью
Россия опять для Грузии первая haqqin.az из Грузии
Куда вывезли радиоактивные вещества из Армении по следам заявления Лукашенко
Президент Албании отвечает на вопросы haqqin.az
Баку и Тбилиси в топ-10 Еревану места не нашлось
Мурадов вонзил нож себе в сердце
Итак, ставки сделаны, ждите обрушения цен на нефть наша аналитика
Экс-президенты готовят новую концепцию урегулирования карабахского конфликта эксклюзив
Трамп против договора о полном запрете ядерного оружия
Скончался заслуженный артист Азербайджана
Samsung представила «убийцу» Siri
В Ереване началось шествие в память о «доставщике хлеба» фото
Итальянский рефери рассудит матч Азербайджан – Германия
Израильская контрразведка арестовала гражданина Турции за сотрудничество с ХАМАС
Шварценеггер посмеялся над низким рейтингом Трампа
Apple выпустила красный iPhone
Задержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции Путина
Прокуратура обвиняет в коррупции министра из «черного списка» Азербайджана
В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США видео
Партия Эрдогана отказалась от выступлений в Германии
Хосни Мубарак вышел на свободу
Антитеррористическая операция в Турции: уничтожены десятки террористов ПКК