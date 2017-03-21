«Многие террористические группировки были бы заинтересованы в получении радиоактивных материалов для изготовления «грязной бомбы». Об этом haqqin.az заявил ведущий военный эксперт России, заместитель директора российского Института политического и военного анализа Александр Храмчихин, комментируя информацию о том, что на борту самолета, следовавшего транзитом из Армении через Белоруссию в Болгарию, были обнаружены высокорадиоактивные вещества.

Между тем в Армении сразу же включили «дурачка», заявив о том, что в настоящее время прямых авиарейсов из Армении в Белоруссию не осуществляется. С таким заявлением, как передает Новости-Армения, выступил пресс-секретарь Главного управления гражданской авиации республики (ГУГА) Сатеник Ованнисян. При этом, что любопытно, никто и не говорил о прямом авиарейсе. Речь шла о самолете, который летел из Армении в Болгарию и сел в Гомеле.

Скандал, который может разразиться, вновь заставляет вспомнить многократные высказывания армянских деятелей о том, что у Армении достаточно радиоактивных материалов для изготовления «грязной бомбы» с целью дальнейшего нанесения удара по Азербайджану.

Кроме того, за последние годы армянских контрабандистов, которые пытались продать радиоактивные материалы, не раз ловили в Грузии, Турции, других странах мира.

О том, что случившееся – далеко не рядовой инцидент, свидетельствует тот факт, что о задержании самолета с радиоактивным грузом заявил сам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Чуть позднее Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил обнаружение радиоактивных веществ на борту самолета, следовавшего транзитом через Белоруссию в Болгарию. Официальный представитель комитета Антон Бычковский так же отметил, что судно не было пассажирским, а радиационный фон груза был превышен в 250 раз.

Как заявил в беседе с haqqin.az Александр Храмчихин, из этих радиоактивных материалов вполне можно создать «грязную бомбу». «Но как и через кого эти материалы можно купить в Армении, я сказать затрудняюсь. Это не только военный вопрос. Однако повторю: многие были бы заинтересованы в приобретении компонентов для изготовления «грязной бомбы».

Между тем еще в конце прошлого года американское издание Eurasia Review отмечало, что после 25 лет оккупации территорий Азербайджана народ страны надеется на урегулирование конфликта и в то же время слышит из Еревана об угрозе ядерного оружия, в том числе о радиоактивных материалах, которые незаконно вывозятся из Армении с 1999 года в другие страны.

По словам Питера Тейса, эксперта по международной безопасности, уровень безопасности армянской АЭС очень низок, и это может иметь катастрофические последствия для окружающей среды и общей региональной безопасности на Кавказе.

В настоящее время угроза ядерного оружия является реальной опасностью для региона Южного Кавказа, Европы, Ближнего Востока и всего мира, говорилось в статье. Международные организации должны действовать быстро, чтобы остановить армянское правительство от расширения использования своих ядерных и радиоактивных материалов, предназначенных для использования в гражданских и военных целях.

Очередной пример с обнаружением самолета, загруженного радиоактивными материалами из Армении, подтверждает правоту экспертов, заявлявших об атомной угрозе, исходящей из этой страны.