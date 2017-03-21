Футболист сборной Азербайджана предложил немцам сыграть вничью

Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, всегда избегающий общения с азербайджанской прессой, с радостью беседует с немецкими журналистами.

Игрок немецкого клуба «Ауэ» обещает немцам горячий прием в Баку, сообщает haqqin.az со ссылкой на Freie Presse.

«Мы посмотрим, кто будет смеяться последним, - говорит 26-летний футболист, подмигивая знаменитому в прошлом голкиперу сборной Германии Андреасу Кепке – отцу своего одноклубника Паскаля Кепке. – Я предлагаю ему ничью 0:0 или 1:1, но он не соглашается (улыбается)».

Берти Фогтс когда-то назвал Назарова «завербованным», и теперь он отправился в Азербайджан, чтобы принять участие в одной из самых больших игр в своей карьере, пишет немецкое издание.

«В Баку приедут чемпионы мира, это незаурядное событие, которое я жду с большим нетерпением», - говорит Назаров.

Freie Presse называет сборную Азербайджана аутсайдером в сравнении с Германией, но предупреждает, что эту команду стоит остерегаться, так как подопечные Роберта Просинечки успешно выступают в группе «С», набрав 7 очков и занимая 3-е место. Германия с 12 очками на первом месте.

«В сборной Германии собраны великие игроки, - продолжает Назаров уже с серьезным видом. - Это лучшая команда в мире. Конечно, будет сложно. Но мы провели очень хорошие домашние матчи с Италией и Хорватией. Против нас тоже трудно играть. Стадион будет полон. Для всего Азербайджана это огромное событие, и мы очень сильно мотивированы».