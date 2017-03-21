 

Футболист сборной Азербайджана предложил немцам сыграть вничью

Автор: Отдел спорта 

Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров, всегда избегающий общения с азербайджанской прессой, с радостью беседует с немецкими журналистами.

Игрок немецкого клуба «Ауэ» обещает немцам горячий прием в Баку, сообщает haqqin.az со ссылкой на Freie Presse.

«Мы посмотрим, кто будет смеяться последним, - говорит 26-летний футболист, подмигивая знаменитому в прошлом голкиперу сборной Германии Андреасу Кепке – отцу своего одноклубника Паскаля Кепке. – Я предлагаю ему ничью 0:0 или 1:1, но он не соглашается (улыбается)». 

Берти Фогтс когда-то назвал Назарова «завербованным», и теперь он отправился в Азербайджан, чтобы принять участие в одной из самых больших игр в своей карьере, пишет немецкое издание.

«В Баку приедут чемпионы мира, это незаурядное событие, которое я жду с большим нетерпением», - говорит Назаров.

Freie Presse называет сборную Азербайджана аутсайдером в сравнении с Германией, но предупреждает, что эту команду стоит остерегаться, так как подопечные Роберта Просинечки успешно выступают в группе «С», набрав 7 очков и занимая 3-е место. Германия с 12 очками на первом месте.

«В сборной Германии собраны великие игроки, - продолжает Назаров уже с серьезным видом. - Это лучшая команда в мире. Конечно, будет сложно. Но мы провели очень хорошие домашние матчи с Италией и Хорватией. Против нас тоже трудно играть.  Стадион будет полон. Для всего Азербайджана это огромное событие, и мы очень сильно мотивированы».

788 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
22 Март 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Житель Сальяна покончил с собой, выпив уксус
Холодильник, мясо и лук министра Асадова наше послесловие
Россия и Азербайджан обсуждают и безопасность в Якутии
Футболист сборной Азербайджана предложил немцам сыграть вничью
Россия опять для Грузии первая haqqin.az из Грузии
Куда вывезли радиоактивные вещества из Армении по следам заявления Лукашенко
Президент Албании отвечает на вопросы haqqin.az
Баку и Тбилиси в топ-10 Еревану места не нашлось
Мурадов вонзил нож себе в сердце
Итак, ставки сделаны, ждите обрушения цен на нефть наша аналитика
Экс-президенты готовят новую концепцию урегулирования карабахского конфликта эксклюзив
Трамп против договора о полном запрете ядерного оружия
Скончался заслуженный артист Азербайджана
Samsung представила «убийцу» Siri
В Ереване началось шествие в память о «доставщике хлеба» фото
Итальянский рефери рассудит матч Азербайджан – Германия
Израильская контрразведка арестовала гражданина Турции за сотрудничество с ХАМАС
Шварценеггер посмеялся над низким рейтингом Трампа
Apple выпустила красный iPhone
Задержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции Путина
Прокуратура обвиняет в коррупции министра из «черного списка» Азербайджана
В Северной Корее сняли видео об уничтожении авианосца США видео
Партия Эрдогана отказалась от выступлений в Германии
Хосни Мубарак вышел на свободу
Антитеррористическая операция в Турции: уничтожены десятки террористов ПКК