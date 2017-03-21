Итак, Грузия возвращается в Россию. Пока что в виде даров грузинской земли и промышленной продукции. Непрерывным потоком из Тбилиси в московском направлении следуют ферросплавы, знаменитые вина, не менее знаменитая минеральная вода, само собой, чача – грузинская водка, иные крепкие напитки, орехи - все это пользуется у россиян большим спросом.

Не менее, если не сказать более впечатляющ, и поток импорта из России: природный газ, нефть и нефтепродукты, пшеница. Партнеры должны быть довольны результатами торговли: товарооборот растет не по годам, а по месяцам.

Экспорт из Грузии в РФ вырос в 2,6 раза, составив 16,6% от его общего объема. В результате Россия вышла на первое место среди импортеров грузинской продукции. Растет и импорт российских товаров в соседнюю страну - он ныне составляет почти 10 процентов всего импорта.

Довольны в Тбилиси и итогами первых двух месяцев 2017 года: поток грузинских товаров в Россию вырос почти на 40 процентов, составив более 160 млн долларов. Россия стала первым внешнеторговым партнером Грузии.

В первой десятке основных торговых партнеров Грузии также Азербайджан. Торговый оборот с начала года вырос на 40 процентов.

Правительство на радостях отрапортовало, что внешнеторговый оборот Грузии за два месяца 2017 года составил почти полтора миллиарда долларов. Если так пойдет и дальше, глядишь, будет перекрыт прошлогодний результат, когда Грузия наторговала с Россией почти 12 млрд долларов.

И это при том, что межгосударственные отношения двух стран оставляют желать лучшего. Кто знает, может, подтверждается мнение, что в наш век одно другому не должно мешать. Как говорят на Кавказе, сазан отдельно, фазан отдельно.