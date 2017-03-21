 

Россия и Азербайджан обсуждают и безопасность в Якутии

Автор: Отдел информации 

Азербайджан и Россия в ближайшее время обсудят вопрос использования системы Robust Noise Monitoring (RNM) для обеспечения безопасности магистрального газопровода "Сила Сибири", проходящего по территории Якутии. Об этом сказал источник, близкий к проекту, сообщает российское Агентство нефтегазовой информации.

По словам источника, предположительно необходимые меры для реализации совместного проекта будут реализованы уже в этом году.

Договор о технической подготовке к внедрению системы RNM института систем управления (ИСУ) Национальной академии наук Азербайджана был подписан в середине 2015 года между ИСУ и Санкт-Петербургской арктической общественной академией наук.

Подписанный документ определил первый этап сотрудничества сторон в данной области. В новом соглашении, подписание которого ожидается в будущем, будут обозначены поэтапные работы по внедрению RNM для обеспечения безопасности трубопроводов при транспортировке энергоресурсов. Разработка ИСУ позволяет при помощи датчиков получать сигналы (информацию) о скорости ветра, величине давления, температуры и так далее.

В процессе бурения фиксируется множество шумов и помех. У каждого сигнала имеются свои определенные помехи, в соответствии с которыми становится возможным прогнозировать нежелательные инциденты. Используя их в качестве носителей информации, можно прогнозировать аварийные ситуации, так как информация преобразуется в сигналы, которые затем передаются по радиоканалу. Применение RNM в авиации, нефтяном и других секторах позволит диагностировать микроаварии на начальном этапе и свести аварийные ситуации к минимуму.

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