Интересную мысль высказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов. И высказал он ее в самый канун почитаемого в стране праздника Новруз. А интерес этот заключается в том, что министр затронул в числе прочих проблем и вопрос о росте в последнее время цен на мясо. Факт, в общем-то известный, да и причины многим известны. Но комментарий, прозвучавший из уст министра сельского хозяйства по столь злободневному факту, вызвал интерес у многих, в том числе и у haqqin.az.

Так, комментируя вопрос журналистов о повышении цен на мясо, Асадов сказал, что к этому вопросу нужно подходить с разных аспектов. «Если учесть, что до девальвации один килограмм мяса стоил 7-8 манатов, то в долларовом эквиваленте это равнялось 9-10 долларам. Сейчас же цена на мясо варьируется в пределах 10-12 манатов.

«Безусловно, может возникнуть вопрос касательно того, что мясо является местной продукцией, соответственно, и цена должна оставаться стабильной. Я не согласен с этим мнением, так как вся производимая продукция, помимо ее потребления, рассчитана и на обмен с другими товарами или приобретение другой продукции за счет полученных средств в соответствии со своими потребностями. То есть, продавцу мяса приходится покупать и другие товары (телевизор, холодильник и др.), которые импортируются в страну за инвалюту», - заявил министр. С этой точки зрения Асадов не считает серьезным рост цен на мясо.

Не хотелось портить настроение министру в праздничные дни, но хочется все же отметить, что его заявление оставляет неоднозначный осадок. С одной стороны, его можно понять чисто логически, да и как блюстителя интересов… нет, не потребителя, а производителя. Но, честно говоря, даже в сумасшедшие 90-е годы прошлого столетия, когда бартер стал основным видом расплаты с поставщиками, местная продукция всегда уступала в цене импортному аналогу.

А чтобы не запутать читателя еще больше, чем наш уважаемый министр, объясним все проще. Для этого напомним главное правило рынка.

Конечно, «производимая продукция, помимо ее потребления, рассчитана и на обмен с другими товарами или приобретение другой продукции за счет полученных средств в соответствии со своими потребностями». Но не этот фактор определяет цену товара, а соответствие спроса на эту продукцию в соответствии с предложением. То есть, если завалить рынок тем же мясом, то цены на него начнут падать. И чем больше его будет на рынке, тем меньше оно будет стоить, и никакие телевизоры при этом в счет не пойдут. Эту закономерность переживает уже несколько лет на мировом рынке нефть, в том числе и азербайджанская.

Но и это еще не все. Если следовать логике уважаемого министра Асадова, то невольно можно задаться вопросом: почему же в таком случае в стране подешевели, скажем, картофель и лук. Сам министр объясняет это сезонным фактором, мол, в зависимости от сезона цена на ту или иную продукцию может колебаться. И с гордостью отмечает: если три года назад картофель и лук стоили 1,2 и 1,5 маната соответственно, то сейчас 0,55 и 0,15 маната (в данном случае, как и в случае с мясом, министр, видимо, говорит об оптовых ценах, так розничные цены на эти продукты намного выше).

И по логике министра получается, что производителям мяса «приходится покупать и другие товары (телевизор, холодильник и др.), которые импортируются в страну за инвалюту», а вот производителям лука и картофеля такие простые вещи и в голову не приходят.

То ли овощеводы люди по природе своей зажиточные и давно всем обзавелись, то ли, наоборот, они настолько бедны, что им не до телевизоров или холодильников. А это уже не может быть поводом для гордости не только для министра сельского хозяйства, но и любого другого члена правительства.

Но слава Аллаху, что не все обстоит так. Да, в случае с луком и картофелем пару лет назад, действительно, погодные условия были не совсем благоприятны, и их импортировали из соседних стран, что и привело к росту цен на эти продукты. В принципе картофель и сегодня импортируется в страну в больших объемах, но на этот раз именно это обстоятельство не дает большему росту цен на него.

А азербайджанский лук продолжает гнить в складских помещениях фермеров, не совсем приспособленных для долгого его хранения. Не просчитанные наперед возможности российского рынка ударили и, скажем, по производителям яблок – более дешевые фрукты с лучшим товарным видом из других стран пользовались здесь большим спросом. А вот с мясом все обстоит несколько иначе.

Во-первых растет численность населения, что приводит к росту потребления продуктов питания, среди которых мясо занимает одно из ведущих положений. При этом материальное состояние граждан, во всяком случае в номинальном значении, тоже растет, что видно из статистики. Кроме того, в последние годы сильно уменьшились площади, используемые ранее под пастбища. А это при отсутствии средств для закупки импортируемых кормов, естественно, приводит к уменьшению поголовья скота. Можно перечислить еще ряд факторов, в том числе снижение инвестиций в сферу животноводства, борьба с контрабандой живого скота и мяса и др., каждого из которых даже в отдельности достаточно, чтобы вызвать рост цен на мясо.

И наконец, помнится, еще после первой девальвации президент Ильхам Алиев заявил, что этот процесс не должен сказываться на ценах на местную продукцию, и призвал предпринимателей думать не только о доходах, но и о благосостоянии граждан. Это были слова главы государства, пронизанные заботой о своих гражданах. Многие предприниматели с тех пор пытаются доказывать необходимость повышения цен на собственную продукцию в связи с большой долей в них импортосоставляющих элементов. Но в мясе-то этих составляющих нет, если не считать разных ветеринарных препаратов и добавок в корма. Поэтому-то цены на мясо долгое время особых изменений не претерпевали. А теперь вот и они резко взлетели.

И уж совсем трудно понять следующие слова министра: «в целом, я считаю, что даже после девальвации национальной валюты рост цен на сельхозпродукцию был самый незначительный». Выходит, что, по его мнению, цены на сельхозпродукцию должны были подняться выше. Что думает по этому поводу читатель, он же потребитель, нетрудно додуматься.

Министру же остается пожелать, чтобы он чаще ходил в магазин, где сразу можно понять насколько за последнее время поднялись цена на мясные и молочные продукты, фрукты, животные и растительные масла, чай и прочую продукцию сельского хозяйства.