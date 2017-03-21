Житель Сальяна покончил с собой, выпив уксус

Сегодня в Билясуваре в парке 39-летний житель Сальяна Ядигяр Алекперов выпил уксусную кислоту, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Мужчина был доставлен в Центральную больницу Билясуварского района, однако было принято решение отправить его в клинику токсикологии в Баку. Я.Алекперов скончался в машине скорой помощи на территории Сальянского района по дороге в Баку.

По словам соседей Я.Алекперова, он работал мастером по установке и обслуживанию кондиционеров и неплохо зарабатывал. У погибшего остались двое малолетних детей.

Причины суицида пытаются выяснить сотрудники правоохранительных органов, которые начали следствие по факту.