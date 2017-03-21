 

Житель Сальяна покончил с собой, выпив уксус

 

Сегодня в Билясуваре в парке 39-летний житель Сальяна Ядигяр Алекперов выпил уксусную кислоту, сообщает региональный корреспондент haqqin.az.

Мужчина был доставлен в Центральную больницу Билясуварского района, однако было принято решение отправить его в клинику токсикологии в Баку. Я.Алекперов скончался в машине скорой помощи на территории Сальянского района по дороге в Баку.

По словам соседей Я.Алекперова, он работал мастером по установке и обслуживанию кондиционеров и неплохо зарабатывал. У погибшего остались двое малолетних детей.

Причины суицида пытаются выяснить сотрудники правоохранительных органов, которые начали следствие по факту.

672 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 10° / 6°
22 Март 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Рамзан Кадыров отправится в Сирию
Нетаньяху: «Мы продолжим уничтожать конвои «Хезболлах»
Министр из «черного списка» Азербайджана подал в отставку обновлено 21:40
Британия ввела запрет на гаджеты в ручной клади на самолетах шести стран
Бывшего президента допрашивали 14 часов
Житель Сальяна покончил с собой, выпив уксус
Холодильник, мясо и лук министра Асадова наше послесловие
Россия и Азербайджан обсуждают и безопасность в Якутии
Футболист сборной Азербайджана предложил немцам сыграть вничью
Россия опять для Грузии первая haqqin.az из Грузии
Куда вывезли радиоактивные вещества из Армении по следам заявления Лукашенко
Президент Албании отвечает на вопросы haqqin.az
Баку и Тбилиси в топ-10 Еревану места не нашлось
Мурадов вонзил нож себе в сердце
Итак, ставки сделаны, ждите обрушения цен на нефть наша аналитика
Экс-президенты готовят новую концепцию урегулирования карабахского конфликта эксклюзив
Трамп против договора о полном запрете ядерного оружия
Скончался заслуженный артист Азербайджана
Samsung представила «убийцу» Siri
В Ереване началось шествие в память о «доставщике хлеба» фото
Итальянский рефери рассудит матч Азербайджан – Германия
Израильская контрразведка арестовала гражданина Турции за сотрудничество с ХАМАС
Шварценеггер посмеялся над низким рейтингом Трампа
Apple выпустила красный iPhone
Задержаны фигуранты дела о хищении при строительстве резиденции Путина