Великобритания объявила о введении запрета на провоз электронных устройств в ручной клади на пассажирских авиарейсах при полетах из шести стран Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает Русская служба ВВС.

Запрет введен в отношении ноутбуков, планшетов, DVD-плееров и телефонов больше определенного размера. Отмечается, что запрет похож на тот, что ранее ввели США.

Как сообщается на сайте британского кабмина, запрет введен в отношении Турции, Ливана, Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Туниса. Характеристики электронных устройств, которые разрешают для провоза в ручной клади: длина — 16 см, ширина — 9,3 см, глубина — 1,5 см.

В правительстве Великобритании сказали, что решение последовало по итогам переговоров о воздушной безопасности, и запрет «необходим и эффективен». Запрет коснется деятельности восьми британских и шести зарубежных авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что США намерены запретить большинство электронных устройств на борту авиарейсов, которые прибывают в Штаты из нескольких стран.