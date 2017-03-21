 

Нетаньяху: «Мы продолжим уничтожать конвои «Хезболлах»

 

Израиль продолжит нанесение воздушных ударов по конвоям с оружием для движения «Хезболлах» на территории Сирии. С таким заявлением выступил во вторник израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который в настоящее время находится с визитом в Китае, передает ТАСС.

«Если будет определена возможность с разведывательной и военной точек зрения, мы атакуем, и так будет продолжаться и дальше», - приводит слова Нетаньяху газета «Гаарец».

17 марта самолеты ВВС еврейского государства совершили удары по нескольким целям в Сирии и были обстреляны зенитными ракетами. В воскресенье министр обороны Израиля Авигдор Либерман пригрозил уничтожить систему ПВО САР в случае нового ее применения против ВВС его страны.

«Если в следующий раз сирийская система ПВО атакует израильские самолеты, она будет уничтожена, в этом вопросе не будет никакого компромисса», - сказал глава ведомства.

В тот же день министр транспорта и разведки еврейского государства Исраэль Кац сообщил, что самолеты ВВС Израиля поразили в пятницу цели в Сирии, чтобы предотвратить попадание современного оружия в руки ливанского движения «Хезболлах».

«Мы не позволим Башару Асаду пересечь «красные линии» и угрожать безопасности Израиля - ни из Ливана, ни с Голанских высот», - также отметил министр.

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