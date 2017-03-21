 

Украина провела успешные испытания ракет

 

Украина провела плановые испытательные запуски ракет собственного производства, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

"Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины… Во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности", — говорится в сообщении со ссылкой на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Он подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 года вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", — сказал Турчинов.

1268 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
23 Март 10° / 6°
24 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Эрдоган обещает пересмотреть отношения с «фашистской» Европой
Нефть снова дешевеет
Фийона подозревают в мошенничестве
Германия отказывается продавать оружие Турции
ЧП на буровой установке: есть погибший и пострадавшие
Украина провела успешные испытания ракет
Рамзан Кадыров отправится в Сирию
Нетаньяху: «Мы продолжим уничтожать конвои «Хезболлах»
Министр из «черного списка» Азербайджана подал в отставку обновлено 21:40
Британия ввела запрет на гаджеты в ручной клади на самолетах шести стран
Бывшего президента допрашивали 14 часов
Житель Сальяна покончил с собой, выпив уксус
Холодильник, мясо и лук министра Асадова наше послесловие
Россия и Азербайджан обсуждают и безопасность в Якутии
Футболист сборной Азербайджана предложил немцам сыграть вничью
Россия опять для Грузии первая haqqin.az из Грузии
Куда вывезли радиоактивные вещества из Армении по следам заявления Лукашенко
Президент Албании отвечает на вопросы haqqin.az
Баку и Тбилиси в топ-10 Еревану места не нашлось
Мурадов вонзил нож себе в сердце
Итак, ставки сделаны, ждите обрушения цен на нефть наша аналитика
Экс-президенты готовят новую концепцию урегулирования карабахского конфликта эксклюзив
Трамп против договора о полном запрете ядерного оружия
Скончался заслуженный артист Азербайджана
Samsung представила «убийцу» Siri