Украина провела успешные испытания ракет

Украина провела плановые испытательные запуски ракет собственного производства, сообщается на сайте Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

"Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины… Во время испытаний была проведена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности", — говорится в сообщении со ссылкой на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Он подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 года вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".

"Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", — сказал Турчинов.