ЧП на буровой установке: есть погибший и пострадавшие

Ночью 20 марта на острове Гум на буровой установке №409 операционной компании Bahar во время проведения работ нефтяники упали с большой высоты, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, один из рабочих - 44-летний Аяз Мамедов упал через отверстие в платформе в море и погиб от полученных травм. Еще трое нефтяников получили травмы различной степени тяжести. Одного из пострадавших зовут Фуад Гасанов.

Данную информацию подтвердила глава Организации защиты прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.

«Сварщик по имени Аяз упал в море и погиб от полученных травм. Сейчас мы уточняем имена других пострадавших», - сказала она.