Германия отказывается продавать оружие Турции

Германия за последние четыре с половиной месяца 11 раз отклоняла заявки со стороны турецкого правительства, которое хотело закупить немецкое вооружение, в первую очередь стрелковое оружие и патроны к нему. С 2010 по середину 2016 года было отклонено восемь аналогичных запросов. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные федерального правительства, представленные парламенту, передает ТАСС.

"Это первый и верный шаг", - прокомментировал ситуацию депутат от Левой партии Ян ван Акен. "А следующий шаг должен заключаться в том, чтобы Турция вообще не получала оружие из Германии", - сказал он газете.

Как пишет издание, в ФРГ обеспокоены ситуацией с правами человека в Турции, которая серьезно ухудшилась после неудавшейся попытки переворота минувшим летом. В Берлине ранее неоднократно призывали Анкару не использовать этот повод для политических чисток.

"Федеративная Республика, по всей видимости, не хочет, чтобы службы безопасности использовали немецкое вооружение для осуществления репрессий против собственного гражданского населения", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Отношения между Берлином и Анкарой в последние дни обострились из-за вынесенного турецким политикам запрета выступать на территории ФРГ. Кроме того, в Стамбуле под арестом содержится журналист немецкой газеты Дениз Юджель, которого обвиняют в терроризме, что вызывает недовольство у немецкого руководства.