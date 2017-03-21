 

Германия отказывается продавать оружие Турции

 

Германия за последние четыре с половиной месяца 11 раз отклоняла заявки со стороны турецкого правительства, которое хотело закупить немецкое вооружение, в первую очередь стрелковое оружие и патроны к нему. С 2010 по середину 2016 года было отклонено восемь аналогичных запросов. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на данные федерального правительства, представленные парламенту, передает ТАСС.

"Это первый и верный шаг", - прокомментировал ситуацию депутат от Левой партии Ян ван Акен. "А следующий шаг должен заключаться в том, чтобы Турция вообще не получала оружие из Германии", - сказал он газете.

Как пишет издание, в ФРГ обеспокоены ситуацией с правами человека в Турции, которая серьезно ухудшилась после неудавшейся попытки переворота минувшим летом. В Берлине ранее неоднократно призывали Анкару не использовать этот повод для политических чисток.

"Федеративная Республика, по всей видимости, не хочет, чтобы службы безопасности использовали немецкое вооружение для осуществления репрессий против собственного гражданского населения", - пишет Süddeutsche Zeitung.

Отношения между Берлином и Анкарой в последние дни обострились из-за вынесенного турецким политикам запрета выступать на территории ФРГ. Кроме того, в Стамбуле под арестом содержится журналист немецкой газеты Дениз Юджель, которого обвиняют в терроризме, что вызывает недовольство у немецкого руководства.

1475 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
23 Март 10° / 6°
24 Март 10° / 6°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

Эрдоган обещает пересмотреть отношения с «фашистской» Европой
Нефть снова дешевеет
Фийона подозревают в мошенничестве
Германия отказывается продавать оружие Турции
ЧП на буровой установке: есть погибший и пострадавшие
Украина провела успешные испытания ракет
Рамзан Кадыров отправится в Сирию
Нетаньяху: «Мы продолжим уничтожать конвои «Хезболлах»
Министр из «черного списка» Азербайджана подал в отставку обновлено 21:40
Британия ввела запрет на гаджеты в ручной клади на самолетах шести стран
Бывшего президента допрашивали 14 часов
Житель Сальяна покончил с собой, выпив уксус
Холодильник, мясо и лук министра Асадова наше послесловие
Россия и Азербайджан обсуждают и безопасность в Якутии
Футболист сборной Азербайджана предложил немцам сыграть вничью
Россия опять для Грузии первая haqqin.az из Грузии
Куда вывезли радиоактивные вещества из Армении по следам заявления Лукашенко
Президент Албании отвечает на вопросы haqqin.az
Баку и Тбилиси в топ-10 Еревану места не нашлось
Мурадов вонзил нож себе в сердце
Итак, ставки сделаны, ждите обрушения цен на нефть наша аналитика
Экс-президенты готовят новую концепцию урегулирования карабахского конфликта эксклюзив
Трамп против договора о полном запрете ядерного оружия
Скончался заслуженный артист Азербайджана
Samsung представила «убийцу» Siri