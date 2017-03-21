Кандидата на пост президента Франции, экс-премьера Франсуа Фийона подозревают в мошенничестве, пишет газета Monde.

По имеющимся у газеты данным, национальная финансовая прокуратура Франции 16 марта предоставила следователям дополнительное письменное требование расширить дело в отношении четы Фийон в связи с подозрениями в "мошенничестве при отягчающих обстоятельствах… и использовании поддельных документов".

Ранее Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций.

Расследование в отношении Фийона позже было расширено, в качестве отдельного пункта включены костюмы, подаренные экс-премьеру его другом. По данным издания, прокуратура дала письменное распоряжение расширить расследование за счет дополнительного пункта, касающегося "торговли влиянием".