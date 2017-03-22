Эрдоган обещает пересмотреть отношения с «фашистской» Европой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после референдума о расширении президентских полномочий его страна может пересмотреть отношения с «фашистской и жестокой» Европой. Такое заявление он сделал во вторник, 21 марта, в ходе своего выступления на митинге в Анкаре, сообщает Reuters.

«Эта Европа как до Второй мировой войны: расистская, фашистская, жестокая Европа. Антиисламская и антитурецкая», — цитирует его агентство. Он отметил, что референдум станет лучшим ответом Европе.

Президент также подчеркнул, что власти Евросоюза (ЕС) больше не смогут воздействовать на Турцию под предлогом ее возможного вступления в межгосударственное объединение. Кроме того, он добавил, что не впустит в страну ни одного европейского политика, чтобы те не могли «вести слежку».

Ранее 21 марта Фолькер Буфье, зампредседателя возглавляемой канцлером ФРГ Ангелой Меркель партии Христианско-демократический союз, заявил, что президент Турции является нежеланным гостем в Германии.

«Если он сюда приедет, на мой взгляд, мы не должны его впускать, так как это угрожает безопасности нашей страны», — отметил политик.