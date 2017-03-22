Самые богатые жители Нью-Йорка попросили увеличить им налоги

Восемьдесят самых богатых жителей Нью-Йорка, включая Джорджа Сороса, Стивена Рокфеллера и Эбигэйл Дисней, подписали обращение к законодательному собранию штата и губернатору Эндрю Куомо, попросив увеличить налоговую ставку для «сверхбогатых», передает «Голос Америки».

Авторы письма считают, что именно они должны «платить больше», поддерживая муниципальные школы, оплачивая нужды бездомных и неимущих жителей штата, а также ремонт дорог и мостов.

Миллиардеры предложили поддержать проект, предложенный либеральным Институтом налоговой политики, разработавшим систему изменений налогового законодательства штата. Сейчас налоговые ставки для жителей Нью-Йорка являются одними из самых высоких в США, нередко превышая 40 процентов дохода. При этом большинство «сверхбогатых» получают основные дивиденды в качестве дохода от операций с ценными бумагами и инвестиций, платя по ставке 26 и менее процентов в год.

Демократы в законодательной Ассамблее штата уже заявили, что готовы поддержать инициативу миллиардеров.