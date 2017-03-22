 

Власти Венесуэлы берут под контроль производство хлеба

 

Власти Венесуэлы вместе с армией начали брать под контроль пекарни и хлебобулочные магазины в надежде восстановить производство и решить проблему дефицита хлеба в стране, сообщает портал Nacional.

Суперинтендант Венесуэлы по защите социально-экономических прав населения Уильям Контрерас сообщил во вторник, что режим контроля со стороны правительства будет действовать 90 дней, и только в Каракасе это может коснуться сотен пекарен. При этом он не исключил, что в случае дальнейших нарушений при продаже хлеба данные производства могут быть экспроприированы, отмечает портал.

Критическая ситуация с обеспечением хлебом привела к появлению больших очередей в магазинах. Власти считают, что хлебопеки умышленно скрывают запасы муки, чтобы делать не дешевый хлеб, а производить более дорогую продукцию в виде тортов и сладостей, либо перепродавать полученную по субсидированным ценам муку.

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