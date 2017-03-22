Ставка Пентагона на курдские силы в операции по освобождению Ракки серьезно подорвет отношения Вашингтона и Анкары, пишет Foreign Policy.

Планы США по освобождению сирийского города Ракка — фактической столицы ИГИЛ — предусматривают широкое участие в операции курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Вашингтон уже оказывал курдам поддержку с воздуха и осуществлял поставки вооружений, говорится в статье.

Однако, по мнению Анкары, отряды YPG связаны с ПКК — террористической организацией. Ранее турецкий премьер Бинали Йылдырым уже заявлял, что сотрудничество США с "террористическими организациями" нанесет серьезный вред двусторонним отношениям, напоминает Foreign Policy.

Несмотря на то, что турецкие официальные лица уклоняются от озвучивания конкретных мер, которые могла бы предпринять Анкара в ответ на действия Вашингтона, у нее есть серьезные рычаги влияния на политику США в регионе, отмечает автор. Например, Турция может закрыть для ВВС США доступ к аэродромам на юге страны, с которых производятся боевые вылеты американских ВВС против террористов, либо расширить сотрудничество с Россией.

Американское командование рассматривает курдов как наиболее боеспособную силу в регионе. По их мнению, без их участия захват "цитадели террористов" Ракки становится малореальной, пишет Foreign Policy. К предложениям Анкары задействовать вместо курдов турецкие войска и сирийских повстанцев Пентагон относится скептически.

Вместе с тем администрация Трампа не может позволить себе отложить решение этого вопроса в долгий ящик. "Именно в Ракке планировались теракты в Париже, Брюсселе и разных частях Турции", — подчеркивает американский дипломат Фред Хоф. Чем дольше тянется подготовка к штурму Ракки, тем больше времени у террористов на планирование ответных действий, заключает Foreign Policy.

Ранее глава курдских YPG Сипана Хемо сообщил, что операция по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки ИГИЛ начнется в первых числах апреля, и добавил, что YPG будет участвовать в операции, несмотря на возражения Турции.

Турция, будучи союзником США в борьбе с ИГИЛ, выступает против оказания военной помощи отрядам YPG. Сирийские курды, со своей стороны, считают Турцию, которая проводит самостоятельную операцию на севере Сирии, оккупантом.

США считают, что курды, с которыми Вашингтон сотрудничает в борьбе с ИГИЛ, не связаны с ПКК, и пытаются не допустить столкновений между своими союзниками.