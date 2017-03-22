Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тысяч

Кандидат в президенты Франции от правых «Республиканцев» Франсуа Фийон в 2015 году выступил посредником при организации встреч ливанского миллиардера Фуада Махзуми с президентом России Владимиром Путиным, а также с председателем совета директоров французской Total Патриком Пуянне, за что получил 50 тысяч долларов, передает RFI со ссылкой на издание Le Canard enchaîné.

Консалтинговая компания Фийона 2F Conseil в начале 2015 года подписала контракт с компанией по производству труб Future Pipe Industries, которая принадлежит Фуаду Махзуми. О связи ливанского миллиардера с Франсуа Фийоном несколько дней назад сообщило издание Mediapart.

Контракт предусматривал, что Фийон должен был представить Махзуми руководству России, Франции, Габона, Алжира и Кот-д'Ивуара, а также представителям французского бизнеса.

В июне 2015-го Фийон организовал встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Total Патриком Пуянне. Патрик Пуянне — бывший руководитель аппарата Франсуа Фийона, когда последний был министром связи и телекоммуникаций.

Помимо самой суммы в 50 тысяч долларов предусматривались и проценты с каждой заключенной сделки. Однако в Future Pipe Industries сообщили, что Фийон не получил никаких дополнительных сумм.

Обе встречи состоялись во время Петербургского международного экономического форума в июне 2015 года.

Ранее Фийон заявлял, что среди клиентов его консалтинговой компании не было ни российских предприятий, ни российского правительства. А за лекции, которые он прочитал в России, денег не получал. Le Canard enchaîné отмечает, что это заявление является «полуправдой».