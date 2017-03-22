20 марта в занятый курдами находящийся на северо-западе Сирии район Африн провинции Алеппо вошли российские войска. Агентство «Рейтер» в интервью с высокопоставленным представителем Отрядов народной самообороны (YPG, курдских незаконных вооруженных формирований) Редуром Хелилем выяснило, что Россия собирается построить военную базу в деревне Кафр Джина и начать тренировать курдские войска.

Это заявление вызвало беспокойство в Турции, которая считает YPG террористической организацией. Министерство обороны в Москве поспешило опровергнуть заявления Редура Хелиля, однако, что же делают российские военные в Африне и какие цели преследует Россия в своем сотрудничестве с сирийскими курдами?

Курдский кантон Африн представляет собой северо-западную часть провинции Алеппо. С запада и севера он граничит с Турцией, с востока - с территорией, попавшей под контроль турецких войск и отрядов Свободной сирийской армии в результате проведения операции «Щит Евфрата», с юга – с войсками Сирийской арабской армии, а с юго-запада – с боевиками из движения Хаят Тахрир аш-Шам, находящимися в провинции Идлиб. С располагающейся восточнее основной территорией Северо-сирийской федерации прямого соприкосновения у кантона нет. Население составляет в настоящее время свыше 300 тысяч человек, преимущественно курды, а также арабские беженцы из других районов страны.

В ходе сирийской гражданской войны в 2012 году курды захватили все государственные учреждения в Африне, а в январе 2014 года провозгласили автономию. Сформированные из местного населения Отряды народной самообороны воевали с сирийской оппозицией и ИГИЛ на востоке в районе города Азаз. Территория кантона неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Турции, а операция «Щит Евфрата» проводилась главным образом для того, чтобы не допустить воссоединения подконтрольных курдам регионов на севере Сирии. Дело в том, что в Анкаре считают Отряды народной самообороны террористической организацией, близкой к партии ПКК.

Это утверждение не так уж голословно. Курдское население в Сирии составляют главным образом беженцы из Турции, которые скрывались в горах на границе от репрессий со стороны турецких властей. Первая волна направилась в Сирию после разгрома восстания шейха Саида в 1925 году. Затем в 1938 году туда переселились курдские племена, поддержавшие восстание в Дерсиме. Однако, самая большая волна переселений происходит в конце ХХ века в результате войны между боевиками партии Рабочих Курдистана и турецким правительством. Сирия покровительствовала турецким курдам, надеясь на развал Турции и возвращение присоединенной в 1938 г. провинции Хатай. Даже лидер ПКК Абдулла Оджалан долгое время проживал в Сирии, а в Ливане находились тренировочные лагеря боевиков.

Однако, и с сирийским правительством у курдов складывались непростые отношения. Официальный Дамаск резонно отказывал переселенцам в выдаче паспортов, курды лишены были возможности получать образование на родном языке и иметь собственные СМИ. Все изменилось с началом гражданской войны. Курды выгнали сирийских чиновников и образовали собственные органы власти, которые стали претворять в жизнь анархо-коммунистические идеи Абдуллаха Оджалана.

В Африне дальше других продвинулись в экономических реформах. Экономика региона чрезвычайно слаба, кроме выращивания олив там ничего нет. Начитавшиеся Маркса, Мао и Оджалана местные власти решили отменить частную собственность. Все продукты распределяются централизованно, с жителей собирается налог на поддержку отрядов самообороны.

С руководством Северо-сирийской федерации в Камышлы у кантона Африн отношения складываются непростые. Меджлис демократической Сирии, во главе которого стоят полевые командиры РКК из гор Кандиль, не желают делиться доходами от продажи нефти и пшеницы со своими братьями с запада. Не достается им и серьезной помощи от американцев – все военные базы США располагаются на востоке, поскольку именно там продвигается наступление против ИГИЛ на Ракку и Дейр аз-Зор. Вместе с тем, в ходе операции по окружению и последующей зачистке Алеппо у курдов сложились хорошие отношения с российским командованием. Снабжение Африна сейчас ведется через территорию, контролируемую сирийской армией, а район города Алеппо Шейх Максуд и вовсе находится в полном окружении сирийских войск. Таким образом, афринские курды зависят от сирийского правительства значительно больше, чем от руководства Северо-сирийской федерации в Камышлы.

В настоящее время Дамаск при помощи своих российских союзников начал операцию по возвращению района Африн под власть сирийского правительства. Российские войска прибыли туда главным образом с той же целью, с которой они находятся восточнее в районе Манбижа – не допустить столкновений между курдскими Отрядами народной самообороны и турецко-арабскими войсками, занятыми в операции «Щит Евфрата». Говоря о «российской военной базе» спикер YPG Редур Хелиль сильно преувеличил. Российские военные действительно будут находиться в Африне и, возможно, тренировать ополчение. Однако, это делается не для поддержки курдского самоопределения, а для скорейшего возвращения территории района под власть официального Дамаска.

В этом коренное отличие присутствия российских войск в районе от американских. США с приходом к власти президента Трампа окончательно отказались от идеи мирного урегулирования сирийского кризиса через примирение враждующих сторон и остановились на реализации «плана Б», суть которого сводится к разделу страны на сферы влияния по образцу Ирака. Присутствие американских войск на севере Сирии поддерживает сепаратистские настроения среди курдов. Российские же войска как союзники Дамаска, напротив, дают курдам возможность возвратиться в Сирию, сохранив культурную автономию. Сейчас эти два проекта будущего для курдов вступят в конкуренцию, и победит тот, кто сможет создать для населения более приемлемые условия существования.

Для Турции наименее угрожающим является именно российский проект. Если Африн удастся вернуть под власть сирийского правительства, то за действия Отрядов народной самообороны ответственность уже будет нести официальный Дамаск. Скорее всего, боевики будут переведены в разряд той или иной добровольческой структуры, например, сирийских Сил национальной самообороны, получать содержание от сирийского правительства и контролироваться из центра и из Москвы.

В таком случае ничто не помешает Турции открыть границу и наладить столь необходимую для района торговлю, что поддержит местное население и сделает его положение лучшим, чем у их соплеменников с востока, которым кроме далеких американцев никто не помогает.