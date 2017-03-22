Украина планирует увеличить поставки азербайджанской нефти

ПАО "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) в будущем планирует увеличить объемы поставок азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ до 1,9 миллиона тонн в год, сказал в интервью Trend вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

С 10 марта "Укртранснафта" возобновила работу участка нефтепровода из Одессы в Кременчуг и начала транспортировку нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Подписанное в конце прошлого года соглашение подразумевает транспортировку в 2017 году не менее 1,3 миллиона тонн нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ.

"Транспортировка азербайджанской нефти позволяет "Укртранснафта" возобновить работу участка нефтепровода от Одессы в Кременчуг, простаивавший около пяти лет, и увеличить прокачку нефти на украинские НПЗ, а также объем внутренней транспортировки нефти по Украине", - сказал вице-премьер.