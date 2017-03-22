 

Украина планирует увеличить поставки азербайджанской нефти

 

ПАО "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) в будущем планирует увеличить объемы поставок азербайджанской нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ до 1,9 миллиона тонн в год, сказал в интервью Trend вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

С 10 марта "Укртранснафта" возобновила работу участка нефтепровода из Одессы в Кременчуг и начала транспортировку нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ. Подписанное в конце прошлого года соглашение подразумевает транспортировку в 2017 году не менее 1,3 миллиона тонн нефти сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ.

"Транспортировка азербайджанской нефти позволяет "Укртранснафта" возобновить работу участка нефтепровода от Одессы в Кременчуг, простаивавший около пяти лет, и увеличить прокачку нефти на украинские НПЗ, а также объем внутренней транспортировки нефти по Украине", - сказал вице-премьер.

634 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 5°
25 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

«Бешеная собака» приглашает Карабах на конкурс красоты
Лапшину стало плохо в бакинском СИЗО? Жена утверждает, Минюст опровергает
Смогут ли азербайджанцев пересадить на электромобили? Предложение от депутата
В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози
Саакашвили о венгерском сепаратизме в Закарпатье
В России задержали депутата Гусейна Алиева видео
Чавушоглу заявил о сотрудничестве с Россией по карабахскому урегулированию
Brent опустилась ниже $51 за баррель
ООН об индексе человеческого развития в Азербайджане Не наш рейтинг
Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
Грузия выдворяет азербайджанского оппозиционера
Китайцы спровоцировали массовые убийства ослов
Северная Корея совершила неудачный запуск ракеты
Мадуро обвинил США в давлении на Венесуэлу
Украина планирует увеличить поставки азербайджанской нефти
Тайна российского вторжения в сирийский Курдистан haqqin.az из Дамаска
Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тысяч
Саргсян прилетел в ОАЭ обновлено
Взятие Ракки может стоить США потери Турции американские источники
Власти Венесуэлы берут под контроль производство хлеба
Самые богатые жители Нью-Йорка попросили увеличить им налоги
Эрдоган обещает пересмотреть отношения с «фашистской» Европой
Нефть снова дешевеет
Фийона подозревают в мошенничестве
Германия отказывается продавать оружие Турции