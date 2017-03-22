Мадуро обвинил США в давлении на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник обвинил Госдепартамент США в давлении на правительства других стран с целью обеспечить поддержку при вмешательстве в дела Венесуэлы, передает РИА Новости.

"Госдеп задействовал всех своих послов в мире, оказывая давление на их правительства, чтобы добиться вмешательства в Венесуэлу", - приводит канал Globovision заявление Мадуро.

По его словам, на 26 марта запланирован большой марш против вмешательства США в дела Венесуэлы, в котором он сам намерен принять участие.

"Никому не вторгнуться в Венесуэлу; у Венесуэлы есть силы, чтобы решить все проблемы; мы не связываемся ни с кем, но не допустим и вмешательства других стран во внутренние дела Венесуэлы", - заявил президент страны.