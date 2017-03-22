 

Северная Корея совершила неудачный запуск ракеты

 

Северная Корея запустила ракету с восточного побережья в районе города Вонсан, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Тип ракеты неизвестен. Предположительно, испытание оказалось неудачным.

"По всей видимости, ракета взорвалась через несколько секунд после старта", — цитирует Рейтер представителя Тихоокеанского командования США, которое также зафиксировало этот пуск.

В начале марта КНДР провела четыре пуска ракет, одна из которых упала всего в 200 километрах от префектуры Акита (на северо-западе основного японского острова Хонсю), остальные три — в 300-500 километрах от этой префектуры. Ракеты упали через равные промежутки около 80 километров, что говорит о потенциальной возможности нанесения ударов по нескольким объектам одновременно ракетами, выпущенными из одной точки.

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