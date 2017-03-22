 

Китайцы спровоцировали массовые убийства ослов

 

В северо-западной провинции ЮАР появились банды, занимающиеся отловом и убийством ослов. Преступники охотятся за шкурами и копытами животных, которые пользуются спросом в Китае и применяются там в народной медицине. Этот вид нелегального бизнеса наносит серьезный ущерб безработным африканцам, для которых ослы зачастую являются единственным источником заработка, передает Newsru.

В деревне Могосани на северо-западе ЮАР, по словам местных жителей, преступные банды ловят ослов на пастбищах и отправляют в загоны. По данным защитников животных, ослов часто жестоко избивают до смерти на задних дворах и подпольных скотобойнях, прежде чем снять с них шкуру, сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

По данным национального ежегодного справочника Китая по животноводству, число ослов в стране сократилось с 11 млн в 1990-х годах до 6 млн в 2013 году. Чтобы удовлетворить спрос на желатин, КНР все чаще обращается к Африке за этим сырьем. 

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