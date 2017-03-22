Грузия выдворяет азербайджанского оппозиционера

Тбилисский апелляционный суд 21 марта аннулировал статус азербайджанского оппозиционера Дашгына Агаларлы. Статус о праве на жительство в Грузии ранее ему был предоставлен Тбилисским городским судом, сообщил Turan активист Афган Мухтарлы.

Согласно решению суда, Агаларлы должен покинуть Грузию в течение месяца, в противном случае ему грозит депортация.

По всей вероятности, Агаларлы будет отправлен в третью страну.

Агаларлы был задержан 3 марта 2014 г. по запросу Интерпола при переходе из Турции в Грузию, в Батуми. Правоохранительные органы Грузии сначала хотели выдать Агаларлы Азербайджану, который объявил его в розыск по обвинению в неуплате налогов на 4500 евро. Но затем он был отпущен на свободу.

Отметим, что при правительстве Народного фронта в 1992 г. Агаларлы занимал должность первого заместителя главы Госкомтоплива. В последствии являлся активистом партии «Мусават».