 

Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов

 

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 143 раза, сообщает в среду Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Воскеван и Барекамаван Ноемберянского района, в селе Чинари, на безымянных высотах Бердского района и территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу, на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Баш Гервенд, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

498 просмотров


Старости
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Спецслужбы проверяют представительницу Армении на «Евровидении»
Наша погода
Сегодня 12° / 6°
23 Март 11° / 6°
24 Март 10° / 5°
25 Март 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7202 AZN
1 EUR   =   1.8529 AZN
1 RUB   =   0.0298 AZN

Новостная лента

«Бешеная собака» приглашает Карабах на конкурс красоты
Лапшину стало плохо в бакинском СИЗО? Жена утверждает, Минюст опровергает
Смогут ли азербайджанцев пересадить на электромобили? Предложение от депутата
В Италии арестовали одного из самых опасных мафиози
Саакашвили о венгерском сепаратизме в Закарпатье
В России задержали депутата Гусейна Алиева видео
Чавушоглу заявил о сотрудничестве с Россией по карабахскому урегулированию
Brent опустилась ниже $51 за баррель
ООН об индексе человеческого развития в Азербайджане Не наш рейтинг
Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов
Грузия выдворяет азербайджанского оппозиционера
Китайцы спровоцировали массовые убийства ослов
Северная Корея совершила неудачный запуск ракеты
Мадуро обвинил США в давлении на Венесуэлу
Украина планирует увеличить поставки азербайджанской нефти
Тайна российского вторжения в сирийский Курдистан haqqin.az из Дамаска
Фийон организовал встречу с Путиным за $50 тысяч
Саргсян прилетел в ОАЭ обновлено
Взятие Ракки может стоить США потери Турции американские источники
Власти Венесуэлы берут под контроль производство хлеба
Самые богатые жители Нью-Йорка попросили увеличить им налоги
Эрдоган обещает пересмотреть отношения с «фашистской» Европой
Нефть снова дешевеет
Фийона подозревают в мошенничестве
Германия отказывается продавать оружие Турции