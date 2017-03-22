Азербайджанские позиции обстреляли из пулеметов

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в целом 143 раза, сообщает в среду Министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Шаваршаван, Воскеван и Барекамаван Ноемберянского района, в селе Чинари, на безымянных высотах Бердского района и территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции ВС Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым, Гаймаглы и Кемерли Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу, на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Баш Гервенд, Шыхлар Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.