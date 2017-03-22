Азербайджан по индексу человеческого развития опередил Армению и многих другие государства мира. Об этом сообщается в докладе Программы развития ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала. Его презентация состоялась в Стокгольме.

В целом, как отмечает Центр новостей ООН, за последние 25 лет удалось добиться огромных достижений в улучшении условий жизни населения мира. «Люди стали жить лучше и дольше, больше детей посещает школу и больше людей имеет доступ к основным социальным услугам. Однако этот прогресс коснулся не всех. Сегодня даже в промышленно развитых странах в бедности живут 300 миллионов человек. Многие женщины, мигранты, инвалиды и старики по-прежнему подвергаются дискриминации и притеснениям».

Отдельным пунктом в докладе идет рейтинг государств по Индексу развития человека. Основные показатели, которыми оперировала исследовательская группа, стали ожидаемая продолжительность жизни, продолжительность обучения и валовый национальный доход на душу населения. Учитывались и данные об уровне социальной защищенности, показатели здоровья и культурного развития населения, состояния преступности, охраны окружающей среды, участия людей в принятии решений.

В итоге Норвегия, Австралия, Швейцария, Германия и Дания составляют пятерку государств с самым высоким уровнем человеческого развития в мире. США - на десятом месте. Россия оказалась в этом списке на 49-м месте, Беларусь - на 52-м, Казахстан - на 56-м, Грузия на 70-м и Азербайджан - на 78-м. Армения и Украина поделили 84 позицию в рейтинге.

В докладе отмечается, что в период 1990-2015 гг. во всех регионах мира средние показатели «человеческого развития» значительно улучшились, однако треть населения нашей планеты по-прежнему живет за чертой минимально допустимого уровня.

«Наш мир далеко продвинулся по пути преодоления крайней нищеты, улучшения доступа к образованию, здравоохранению, санитарии, а также расширения возможностей для женщин и девочек», - заявила администратор ПРООН Хелен Кларк на презентации доклада.

«Но эти достижения являются прелюдией к решению следующей, возможно, более трудной задачи - обеспечению того, чтобы преимущества глобального прогресса стали достоянием всех и каждого», - добавила глава ПРООН.