Чавушоглу заявил о сотрудничестве с Россией по карабахскому урегулированию

Турция и Россия восстановили свои отношения и сейчас работают над решением проблем в регионе. Об этом во вторник, выступая в Национальном клубе печати в Вашингтоне, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

"С Россией мы преодолели наши разногласия. Сегодня наши отношения восстановлены и мы сотрудничаем при решении ряда проблем региона", - сказал глава МИД.

В качестве примера он привел конфликты в Сирии и Нагорном Карабахе.

В то же время, добавил Чавушоглу, Анкара продолжает "поддерживать территориальную целостность Грузии и Украины, включая Крым".