 

В России задержали депутата Гусейна Алиева видео

Автор: Отдел информации 

В России задержан депутат Архангельской городской Думы Гусейн Алиев, который также является владельцем крупного оптового рынка на Московском проспекте.

Представитель партии «Родина» в муниципальном парламенте Гусейн Алиев подозревается в получении полумиллионной взятки за выдачу удостоверения помощника депутата. Депутат уже помещен под стражу.

По версии следствия, с ноября 2016 года по январь 2017 года депутат получил через своего помощника взятку в сумме 445 тысяч рублей за выдачу заинтересованному лицу удостоверения помощника депутата Архангельской городской Думы.

Как сообщает издание «Эхо Севера», речь идет о предпринимателе Арастуне Меджидове — бывшем сотруднике полиции (замначальника следственного отдела Соломбальского РОВД) и бывшем адвокате. 

Ранее Меджидов прославился конфликтом с сотрудниками государственного телевидения и полиции в заведении под названием «Абшерон». Он также являлся адвокатом Алиева и, например, защищал его интересы в некогда нашумевшей истории с шашлычной у памятника Петру Первому.

В ходе судебного заседания, состоявшегося накануне, сторона защиты ходатайствовала об изменении меры пресечения и освобождении парламентария под залог. Миллион за депутата готова была внести его супруга.

Однако следствие учло, что у Алиева есть заграничный паспорт, а также недвижимость в Азербайджане, следовательно, имеется возможность скрыться от правосудия. Бизнесмен Арастун Меджидов пока не задержан и находится под подпиской о невыезде.

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